В Україні змінили тривалість відпусток для працівників дошкілля

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює однакову тривалість щорічної оплачуваної відпустки для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Тепер вона складатиме 56 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Він зазначив, що у вівторок, 11 лютого, уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до відповідного Порядку, уніфікуючи терміни щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля. Це важливе нововведення закону "Про дошкільну освіту" має покращити умови праці освітян. Зміни торкнуться: директорів,

завідувачів,

вихователів-методистів,

інструкторів з фізкультури,

практичних психологів,

музичних керівників,

соціальних педагогів. Крім того, аналогічну тривалість відпустки отримають заступники директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистенти викладачів та асистенти майстрів виробничого навчання.