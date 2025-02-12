В Украине изменили продолжительность отпусков для работников дошкольного образования

Правительство приняло постановление, устанавливающее одинаковую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования. Теперь она будет составлять 56 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Оксена Лисового .

Кроме того, аналогичную продолжительность отпуска получат заместители директора по научной работе в научном лицее, ассистенты преподавателей и ассистенты мастеров производственного обучения.

Он отметил, что во вторник, 11 февраля, правительство приняло постановление, которое вносит изменения в соответствующий Порядок, унифицируя сроки ежегодного отпуска для всех работников дошкольного образования. Это важное нововведение закона "О дошкольном образовании" должно улучшить условия труда педагогов.

Напомним, с 2025 года учителя будут получать доплату за работу в сложных условиях труда, называемую "учительской тысячей". Однако эта выплата не повлияет на доплату к минимальной заработной плате, которую сейчас получают педагоги. РБК-Украина рассказывало, кто из учителей и сколько доплаты будет получать к заработной плате.

Также мы писали, что во Львовской общине учителя будут получать премию по 15 000 гривен ежемесячно. Однако эти средства будут доступны только тем педагогам, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

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