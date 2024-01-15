Милиці, візок чи палиця. Кабмін розширив список установ, де можна отримати засоби реабілітації

Кабінет міністрів розширив перелік органів, до яких можна звернутись для отриманням засобів реабілітації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Раніше для отримання засобів реабілітації можна було звернутись до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад або до центрів надання адміністративних послуг заяву про забезпечення засобом реабілітації або виплату компенсації.
Тепер до цього списку додано територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
Таким чином, заяву у паперовій чи електронній формі відтепер можна подавати до:
структурного підрозділу з питань соціального захисту районної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради;
уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу місцевої ради;
центру надання адміністративних послуг;
через електронний кабінет особи з інвалідністю;
територіального відділення Фонду.
До засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації), якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, належать:
Право на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають:
Раніше РБК-Україна розповіли у МОЗ, що збільшений тариф на реабілітацію стимулював медичні заклади брати на роботу більше профільних фахівців. Стало відомо, скільки держава платить закладам за реабілітацію військових.
Також нещодавно в Україні спростили процедуру отримання протезу.
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