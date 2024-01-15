Костыли, коляска или трость. Кабмин расширил список учреждений, где можно получить средства реабилитации

Кабинет министров расширил перечень органов, в которые можно обратиться за получением средств реабилитации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Ранее для получения средств реабилитации можно было обратиться в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов или в центры предоставления административных услуг заявление об обеспечении средством реабилитации или выплате компенсации.
Теперь в этот список добавлены территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
Таким образом, заявление в бумажной или электронной форме теперь можно подавать в:
структурного подразделения по социальной защиты районной администрации или исполнительного органа местного совета;
уполномоченного должностного лица по вопросам социальной защиты исполнительного органа местного совета;
центра предоставления административных услуг;
через электронный кабинет лица с инвалидностью;
территориального отделения Фонда
К средствам реабилитации (техническим и другим средствам реабилитации), которыми обеспечиваются лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие отдельные категории населения, относятся:
Право на безвозмездное получение технических и других средств реабилитации имеют:
Ранее РБК-Украина рассказали в Минздраве, что увеличенный тариф на реабилитацию стимулировал медицинские учреждения принимать на работу больше профильных специалистов. Стало известно, сколько государство платит заведениям за реабилитацию военных.
Также недавно в Украине упростили процедуру получения протеза.
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