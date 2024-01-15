RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костыли, коляска или трость. Кабмин расширил список учреждений, где можно получить средства реабилитации

Иллюстративное фото: Кабмин расширил список органов для получения средства реабилитации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров расширил перечень органов, в которые можно обратиться за получением средств реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Ранее для получения средств реабилитации можно было обратиться в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов или в центры предоставления административных услуг заявление об обеспечении средством реабилитации или выплате компенсации.

Теперь в этот список добавлены территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Таким образом, заявление в бумажной или электронной форме теперь можно подавать в:

  • структурного подразделения по социальной защиты районной администрации или исполнительного органа местного совета;

  • уполномоченного должностного лица по вопросам социальной защиты исполнительного органа местного совета;

  • центра предоставления административных услуг;

  • через электронный кабинет лица с инвалидностью;

  • территориального отделения Фонда

Список вспомогательных средств реабилитации.

К средствам реабилитации (техническим и другим средствам реабилитации), которыми обеспечиваются лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие отдельные категории населения, относятся:

  • протезно-ортопедические изделия, включая ортопедическую обувь;
  • специальные средства для самообслуживания и ухода;
  • средства для передвижения;
  • вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;
  • мебель и оборудование;
  • специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Право на безвозмездное получение технических и других средств реабилитации имеют:

  • лица с инвалидностью,
  • дети с инвалидностью,
  • участники АТО,
  • пожилые люди,
  • женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез,
  • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
  • лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Ранее РБК-Украина рассказали в Минздраве, что увеличенный тариф на реабилитацию стимулировал медицинские учреждения принимать на работу больше профильных специалистов. Стало известно, сколько государство платит заведениям за реабилитацию военных.

Также недавно в Украине упростили процедуру получения протеза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News