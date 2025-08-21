UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Україні змінили систему професійної освіти, яка діяла майже 30 років

Фото: Рада ухвалила новий закон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила закон, що оновлює систему професійної освіти. Документ враховує сучасні потреби ринку праці та розвиток технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

Закон (проєкт 13107-д)  замінює попередній документ 1998 року та узгоджує систему професійної освіти з базовим законом України "Про освіту" 2017 року.

Причини прийняття закону

Як зазначається в пояснювальній записці, чинний закон не враховує зміни в структурі системи освіти та ринку праці за 27 років. Крім того, реформування фінансування закладів та їх передача з державної у комунальну власність не були належним чином відображені у попередньому законі.

Закон також враховує сучасні тенденції цифровізації, роботизації та екологізації економіки, а також розвиток неформальної та інформальної освіти. Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність випускників та інтеграцію професійної освіти у сучасний ринок праці.

Коментар уряду

Як заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, цей закон - "це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС.

За її словами, закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах.  Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.

"Уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів", - додала вона.

Основні положення закону

Документ передбачає:

  • нові засади державної політики у сфері професійної освіти;
  • підвищення престижу та доступності професійної освіти;
  • кожен зможе здобувати  професійну освіту в будь-якому віці та впродовж життя
  • створення нових механізмів фінансування та автономії закладів;
  • запровадження трирічної профільної середньої освіти з 2027 року;
  • розвиток партнерства між закладами освіти та роботодавцями;
  • механізми визнання результатів навчання та компетентностей;
  • нові процедури призначення керівників закладів та створення наглядових рад з участю бізнесу.

Закон містить 20 пунктів перехідних положень та зміни до 33 законів і кодексів України, що свідчить про системне реформування галузі.

Очікувані результати та фінансові аспекти

Реалізація закону потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. Водночас, його прийняття дозволить вирішити низку проблем у професійній освіті, покращити управлінські підходи, підвищити якість підготовки спеціалістів та сприяти розвитку системи відповідно до сучасних потреб усіх зацікавлених сторін.

Нагадаємо, у березні народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про реформу професійної освіти. Чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту" був ухвалений ще у 1998 році і, і на думку депутатів, зараз вже не відповідає потребам.

Депутати хочуть ввести терміни "професійна освіта" замість "професійно-технічна освіта", "студент" замість "учень", а також об'єднати 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в "професійний коледж".

Крім того, проєктом уряду передбачалося, що замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр.

Верховна радаОсвіта в Україні