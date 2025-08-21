В Україні змінили систему професійної освіти, яка діяла майже 30 років

Закон (проєкт 13107-д) замінює попередній документ 1998 року та узгоджує систему професійної освіти з базовим законом України "Про освіту" 2017 року.

Причини прийняття закону

Як зазначається в пояснювальній записці, чинний закон не враховує зміни в структурі системи освіти та ринку праці за 27 років. Крім того, реформування фінансування закладів та їх передача з державної у комунальну власність не були належним чином відображені у попередньому законі.

Закон також враховує сучасні тенденції цифровізації, роботизації та екологізації економіки, а також розвиток неформальної та інформальної освіти. Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність випускників та інтеграцію професійної освіти у сучасний ринок праці.

Коментар уряду

Як заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, цей закон - "це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС.

За її словами, закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.

"Уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів", - додала вона.

Основні положення закону

Документ передбачає:

нові засади державної політики у сфері професійної освіти;

підвищення престижу та доступності професійної освіти;

кожен зможе здобувати професійну освіту в будь-якому віці та впродовж життя

створення нових механізмів фінансування та автономії закладів;

запровадження трирічної профільної середньої освіти з 2027 року;

розвиток партнерства між закладами освіти та роботодавцями;

механізми визнання результатів навчання та компетентностей;

нові процедури призначення керівників закладів та створення наглядових рад з участю бізнесу.

Закон містить 20 пунктів перехідних положень та зміни до 33 законів і кодексів України, що свідчить про системне реформування галузі.

Очікувані результати та фінансові аспекти

Реалізація закону потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. Водночас, його прийняття дозволить вирішити низку проблем у професійній освіті, покращити управлінські підходи, підвищити якість підготовки спеціалістів та сприяти розвитку системи відповідно до сучасних потреб усіх зацікавлених сторін.