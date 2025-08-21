В Україні змінили систему професійної освіти, яка діяла майже 30 років

Верховна Рада ухвалила закон, що оновлює систему професійної освіти. Документ враховує сучасні потреби ринку праці та розвиток технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.
Закон (проєкт 13107-д) замінює попередній документ 1998 року та узгоджує систему професійної освіти з базовим законом України "Про освіту" 2017 року.
Як зазначається в пояснювальній записці, чинний закон не враховує зміни в структурі системи освіти та ринку праці за 27 років. Крім того, реформування фінансування закладів та їх передача з державної у комунальну власність не були належним чином відображені у попередньому законі.
Закон також враховує сучасні тенденції цифровізації, роботизації та екологізації економіки, а також розвиток неформальної та інформальної освіти. Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність випускників та інтеграцію професійної освіти у сучасний ринок праці.
Як заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, цей закон - "це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС.
За її словами, закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.
"Уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів", - додала вона.
Документ передбачає:
Закон містить 20 пунктів перехідних положень та зміни до 33 законів і кодексів України, що свідчить про системне реформування галузі.
Реалізація закону потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. Водночас, його прийняття дозволить вирішити низку проблем у професійній освіті, покращити управлінські підходи, підвищити якість підготовки спеціалістів та сприяти розвитку системи відповідно до сучасних потреб усіх зацікавлених сторін.
Нагадаємо, у березні народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про реформу професійної освіти. Чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту" був ухвалений ще у 1998 році і, і на думку депутатів, зараз вже не відповідає потребам.
Депутати хочуть ввести терміни "професійна освіта" замість "професійно-технічна освіта", "студент" замість "учень", а також об'єднати 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в "професійний коледж".
Крім того, проєктом уряду передбачалося, що замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр.