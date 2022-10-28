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В Україні змінили правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю: що нового

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 17:50
В Україні змінили правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю: що нового Фото: правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю змінили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмін вніс зміни до Правил перетину державного кордону для громадян України з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

Так, новою постановою виключено із переліку документів, що дають право на перетин кордону особам з інвалідністю, довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією згідно з формою первинної облікової документації № 157-1/о. Цей тип довідки названий таким, що не містить даних, що дозволяють ідентифікувати особу під час перетину кордону.

Раніше ми писали, що новий пункт пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року. Спочатку він працюватиме для вантажівок.

Також нагадаємо, раніше уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

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