На польському кордоні відкриють новий пункт пропуску

Новий пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року. Спочатку він працюватиме для вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

"Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури. Зараз тривають роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі - Дрогобич - Стрий, яка веде до нового пункту пропуску.

Новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн. Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів.

"Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску Нижанковичі - Мальховіце", - йдеться в повідомленні.