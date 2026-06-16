В Україні змінили правила виплат для постраждалих працівників критичної інфраструктури

Головне: Розширення списку: Відтепер право на виплати мають працівники операторів критичної інфраструктури, держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування, які постраждали від агресії РФ.

Відтепер право на виплати мають працівники операторів критичної інфраструктури, держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування, які постраждали від агресії РФ. Запровадження доплат: Якщо людині згодом змінять групу інвалідності, вона отримає доплату до суми, передбаченої для нової групи.

Якщо людині згодом змінять групу інвалідності, вона отримає доплату до суми, передбаченої для нової групи. Розміри допомоги: Сума компенсації становить до 1 млн гривень у разі загибелі людини..

Сума компенсації становить до 1 млн гривень у разі загибелі людини.. Терміни дії: Отримати державну допомогу можна буде протягом усього періоду дії воєнного стану, а також упродовж трьох років після його офіційного припинення чи скасування.

За словами міністра, працівники критичної інфраструктури щодня виконують свої обов'язки в умовах підвищеної небезпеки, тому механізм державної підтримки для них має бути чітким і справедливим.

Що змінилося

Відтепер, якщо після встановлення інвалідності людині змінять її групу, вона отримає доплату до суми, яка передбачена законодавством для нової групи інвалідності.

Крім того, держава компенсуватиме різницю у випадках, коли постраждалий або його родина раніше отримали меншу виплату за тим самим випадком через інший механізм нарахування.

Які суми передбачені

Розмір одноразової грошової допомоги становить:

до 1 млн гривень - у разі загибелі людини;

до 800 тисяч гривень - для осіб з інвалідністю I групи;

500 тисяч гривень - для осіб з інвалідністю II групи;

200 тисяч гривень - для осіб з інвалідністю III групи.

Хто зможе отримати виплати

Право на допомогу матимуть особи, які постраждали внаслідок військової агресії РФ і на момент події перебували на об'єктах критичної інфраструктури.

Також до переліку отримувачів включили працівників операторів критичної інфраструктури, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Скільки часу діятиме право на допомогу

Уряд також визначив строки реалізації права на отримання таких виплат. Скористатися ним можна буде під час дії воєнного стану, а також протягом трьох років після його припинення або скасування.