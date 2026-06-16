В Україні змінили правила виплат для постраждалих працівників критичної інфраструктури

Уряд розширив коло отримувачів одноразової грошової допомоги для осіб, які постраждали внаслідок російської агресії під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Також уряд уточнив порядок нарахування та доплати таких компенсацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна та повідомлення відомства.
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За словами міністра, працівники критичної інфраструктури щодня виконують свої обов'язки в умовах підвищеної небезпеки, тому механізм державної підтримки для них має бути чітким і справедливим.
Відтепер, якщо після встановлення інвалідності людині змінять її групу, вона отримає доплату до суми, яка передбачена законодавством для нової групи інвалідності.
Крім того, держава компенсуватиме різницю у випадках, коли постраждалий або його родина раніше отримали меншу виплату за тим самим випадком через інший механізм нарахування.
Розмір одноразової грошової допомоги становить:
Право на допомогу матимуть особи, які постраждали внаслідок військової агресії РФ і на момент події перебували на об'єктах критичної інфраструктури.
Також до переліку отримувачів включили працівників операторів критичної інфраструктури, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Уряд також визначив строки реалізації права на отримання таких виплат. Скористатися ним можна буде під час дії воєнного стану, а також протягом трьох років після його припинення або скасування.
Раніше РБК-Україна писало, що працівники критичної інфраструктури, які постраждали через російську агресію під час виконання службових обов’язків, можуть отримати одноразову державну допомогу. Ми розповідали, як оформити таку допомогу.