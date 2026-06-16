В Украине изменили правила выплат пострадавшим работникам объектов критической инфраструктуры

Главное: Расширение списка: Отныне право на выплаты имеют работники операторов критической инфраструктуры, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, пострадавшие от агрессии РФ.

Отныне право на выплаты имеют работники операторов критической инфраструктуры, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, пострадавшие от агрессии РФ. Введение доплат: Если человеку впоследствии изменят группу инвалидности, он получит доплату до суммы, предусмотренной для новой группы.

Если человеку впоследствии изменят группу инвалидности, он получит доплату до суммы, предусмотренной для новой группы. Размеры помощи: Сумма компенсации составляет до 1 млн гривен в случае гибели человека.

Сумма компенсации составляет до 1 млн гривен в случае гибели человека. Сроки действия: Получить государственную помощь можно будет в течение всего периода действия военного положения, а также в течение трех лет после его официального прекращения или отмены.

По словам министра, работники критической инфраструктуры ежедневно выполняют свои обязанности в условиях повышенной опасности, поэтому механизм государственной поддержки для них должен быть четким и справедливым.

Что изменилось

Отныне, если после установления инвалидности человеку изменят ее группу, он получит доплату до суммы, предусмотренной законодательством для новой группы инвалидности.

Кроме того, государство будет компенсировать разницу в случаях, когда пострадавший или его семья ранее получили меньшую выплату по тому же случаю из-за другого механизма начисления.

Какие суммы предусмотрены

Размер единовременной денежной помощи составляет:

до 1 млн гривен - в случае гибели человека;

до 800 тысяч гривен - для лиц с инвалидностью I группы;

500 тысяч гривен - для лиц с инвалидностью II группы;

200 тысяч гривен - для лиц с инвалидностью III группы.

Кто сможет получить выплаты

Право на помощь будут иметь лица, пострадавшие вследствие военной агрессии РФ и находившиеся на момент происшествия на объектах критической инфраструктуры.

Также в перечень получателей включили работников операторов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления.

Как долго будет действовать право на помощь

Правительство также определило сроки реализации права на получение таких выплат. Воспользоваться им можно будет во время действия военного положения, а также в течение трех лет после его прекращения или отмены.