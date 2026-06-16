В Украине изменили правила выплат пострадавшим работникам объектов критической инфраструктуры

Правительство расширило круг получателей единовременной денежной помощи для лиц, пострадавших в результате российской агрессии во время работы на объектах критической инфраструктуры. Также правительство уточнило порядок начисления и доплаты таких компенсаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и сообщение ведомства.
Главное:
По словам министра, работники критической инфраструктуры ежедневно выполняют свои обязанности в условиях повышенной опасности, поэтому механизм государственной поддержки для них должен быть четким и справедливым.
Отныне, если после установления инвалидности человеку изменят ее группу, он получит доплату до суммы, предусмотренной законодательством для новой группы инвалидности.
Кроме того, государство будет компенсировать разницу в случаях, когда пострадавший или его семья ранее получили меньшую выплату по тому же случаю из-за другого механизма начисления.
Размер единовременной денежной помощи составляет:
Право на помощь будут иметь лица, пострадавшие вследствие военной агрессии РФ и находившиеся на момент происшествия на объектах критической инфраструктуры.
Также в перечень получателей включили работников операторов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления.
Правительство также определило сроки реализации права на получение таких выплат. Воспользоваться им можно будет во время действия военного положения, а также в течение трех лет после его прекращения или отмены.
Ранее РБК-Украина сообщало, что работники объектов критической инфраструктуры, пострадавшие в результате российской агрессии при исполнении служебных обязанностей, могут получить единовременную государственную помощь. Мы рассказывали, как оформить такую помощь.