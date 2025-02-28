В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації: кого це стосується

За даними Мельничука, уряд вніс зміни до переліку документів, які військовозобов'язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації за підставами, передбаченими законом.

Тепер право на відстрочку мають також люди, яких у законному порядку визнали такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України.

Щоб підтвердити це право, такій особі потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.