В Украине изменили правила отсрочки от мобилизации: кого это касается

По данным Мельничука, правительство внесло изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации по основаниям, предусмотренным законом.

Теперь право на отсрочку имеют также люди, которых в законном порядке признали такими, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Чтобы подтвердить это право, такому лицу нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.