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В Украине изменили правила отсрочки от мобилизации: кого это касается

Фото: в Украине изменили правила отсрочки от мобилизации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет Министров внес изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По данным Мельничука, правительство внесло изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации по основаниям, предусмотренным законом.

Теперь право на отсрочку имеют также люди, которых в законном порядке признали такими, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Чтобы подтвердить это право, такому лицу нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.

Заметим, что еще осенью прошлого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал внести изменения в законодательство, а именно о предоставлении отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.

Он отметил, что бывшие военнопленные имеют право быть уволенными с военной службы, если они не выразили желания продолжать службу.

Также, по его мнению, они имеют право не подлежать принудительной мобилизации.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что ранее мы подробно писали о том, кто может получить отсрочку от мобилизации, на какой срок и как ее оформить.

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