Хто має право на відстрочку від мобілізації: повний список та строки

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних до лав Сил оборони. При цьому окремі категорії громадян мають законне право на відстрочку від призову.

Докладно про те, хто може отримати відстрочку від мобілізації, на який термін та як її оформити, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Відстрочка за станом здоров'я

Під час мобілізації отримати відстрочку від призову можуть військовозобов'язані громадяни, які мають проблеми зі здоров'ям.

Йдеться про українців, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Також це особи, яким надано висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з переоглядом ВЛК у визначений термін).

Відстрочка за сімейними обставинами

Є низка підстав, пов'язаних із необхідністю догляду за членами родини, які надають право на отримання відстрочки від призову військовозобов'язаного:

Якщо на утриманні особи перебуває 3 і більше дітей віком до 18 років (крім осіб, які мають заборгованість із сплати аліментів більше ніж за три місяці);

Особи, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

Коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

Особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

Особи, які виховують тяжко хвору дитину, але інвалідність не встановлено (важкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги);

Особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

Особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком) та/або своїми батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка);

Опікуни особи, визнаної судом недієздатною;

Військовозобов’язані, які мають одного зі своїх батьків або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших членів родини, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, коли такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

Якщо особа має дружину (чоловіка) зі статусом особи з інвалідністю I чи II групи (незалежно від причини встановлення інвалідності).

Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого є особою з інвалідності ІІІ групи, яка встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи, одного з парних органів, або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу.

Бронювання

Працівники окремих підприємств можуть бути отримати відстрочку від мобілізації на підставі бронювання.

Бронь для своїх співробітників мають право оформити державні установи, підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність у критично важливих галузях промисловості або визначені критично важливими для функціонування держави та Сил оборони.

Так, 100%-бронюванню підлягають державні службовці категорії "А", керівники обласних та районних організацій, голови обласних, районних, сільських, селищних рад та мери; кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств та члени наглядових рад; працівники критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу; технічні працівники операторів мобільного зв'язку та Інтернету; працівники спеціалізованих установ ООН та представництв міжнародних організацій.

Повну бронь отримують медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,

закладів громадського здоров’я,

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,

центрів крові.

Також бронюється до 90% особового складу ДСНС. Водночас працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) мають повну "бронь".

Наприкінці 2024 року уряд дозволив бронювати священнослужителів усіх релігійних організацій.

Для низки інших категорій працівників та підприємств бронювання також можливо, але з певними обмеженнями. Наприклад, держслужбовці категорій "Б" і "В" можуть бути заброньовані не більше ніж на 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, що з 1 грудня минулого року в Україні діють оновлені правила бронювання. Відтак працівник, якого бронюють, має стояти на військовому обліку, не перебувати в розшуку, уточнити свої військово-облікові дані та бути офіційно працевлаштованим, а його зарплата не може бути нижчою за 20 тис. грн.

За новими правилами, всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус та перебронювати працівників до 28 лютого 2025. Весь процес відбувається онлайн через "Дію".

Відстрочка для студентів та викладачів

На відстрочку від мобілізації мають право здобувачі професійної чи професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Також мобілізувати не можуть викладачів та наукових працівників: наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Зазначимо, порядок надання відстрочки для студентів та викладачів було уточнено у грудні 2024. Відтепер студентам надається відстрочка на семестр (до 6 місяців), а викладачам на весь навчальний рік (з 1 вересня по 31 серпня, якщо навчальним закладом не встановлено інші терміни).

При цьому канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Відстрочка для родичів загиблих, зниклих безвісти та тих, хто був у полоні

Право на відстрочку від мобілізації також мають:

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час АТО чи повномасштабної війни;

під час АТО чи повномасштабної війни; жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другого з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнано зниклим безвісти або безвісно відсутнім ;

; члени сім'ї (чоловік, дружина, син, донька, мати, рідні або неповнорідні брат чи сестра) людини, якій посмертно надали звання Героя України.

Зазначимо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким право на відстрочку від призову на військову службу отримали цивільні, які були в полоні РФ, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або повнорідний чи неповнорідний брат, сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових

Як оформити відстрочку від мобілізації

Військовозобов'язаний, який має підстави для отримання відстрочки від призову під час мобілізації, має звернутися до ТЦК і СП, де він перебуває на обліку, із відповідною заявою.

До заяви необхідно додати документи, які підтверджуватимуть право на відтермінування від мобілізації. Це можуть бути медичні висновки, довідки з навчальних закладів, свідоцтва про народження дітей і довідки про інвалідність, тощо.

Для працівників критично важливих галузей, і тих хто підлягає бронюванню відстрочку оформлює підприємство/установа. З 22 січня 2025 працює спрощена процедура бронювання на порталі "Дія".

Студенти, аспіранти та докторанти, а також багатодітні батьки можуть оформити відстрочку онлайн через "Резерв+". Така ж можливість скоро з'явиться для інших категорій.

Термін дії відстрочки

Термін відстрочки від мобілізації залежить від її підстав. До прикладу, вона скасовується, коли хтось із трьох дітей військовозобов'язаного досягає повноліття.

Для низки категорій встановлено такі терміни дії відстрочки:

особам з інвалідністю - на весь термін інвалідності;

студентам та аспірантам - протягом одного навчального семестру (але не довше ніж пів року);

викладачам та вчителям - на цілий навчальний рік;

тимчасово непридатним до служби за висновком ВЛК - протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше 12 місяців;

держпосадовцям та держслужбовцям - на період, поки вони працюють на відповідній посаді;

працівникам критично важливих підприємств - не довше 12 місяців.

При підготовці матеріалу використовувалися: текст закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанова Кабміну №76 від 27 січня 2023 зі змінами про Порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, постанову КМУ від 31 грудня 2024 №1558.