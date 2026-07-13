ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

В Україні змінили правила верифікації Starlink: що тепер потрібно для реєстрації

18:30 13.07.2026 Пн
2 хв
Після оновлення сервісу користувачам також стали доступні додаткові можливості
aimg Марія Науменко
В Україні змінили правила верифікації Starlink: що тепер потрібно для реєстрації Фото: користувач налаштовує термінал супутникового інтернету Starlink (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Користувачам Starlink доведеться врахувати нові вимоги під час верифікації терміналів. Крім цього, у сервісі з'явилися додаткові функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг "Дія".

Згідно з оновленими правилами, під час подання заяви необхідно вказати KIT-номер і UTID або один із цих ідентифікаторів.

Для юридичних осіб послуга доступна на порталі "Дія". Подати повідомлення можуть компанії та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік. Крім KIT-номера та UTID, за наявності потрібно зазначити Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Громадяни та ФОПи можуть пройти верифікацію через ЦНАПи, а також у відділеннях "Укрпошти" та "Нової пошти". Для цього необхідно пред'явити термінал і надати його ідентифікаційні дані.

Які нові можливості з'явилися

Після оновлення юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал "Дія". Для громадян і ФОПів така можливість доступна через ЦНАПи.

Також бізнес отримав можливість замовити витяг із переліком усіх зареєстрованих терміналів Starlink.

Після перевірки інформації термінал внесуть до "білого списку", після чого він працюватиме без обмежень.

Нагадаємо, раніше "Київстар" оголосив про початок нового етапу тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні.

У режимі Light Data користувачі вже можуть обмінюватися повідомленнями у Viber і WhatsApp, а також користуватися Google Maps навіть за відсутності наземного мобільного покриття.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Starlink Дія
Новини
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі
Аналітика
РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль