В Україні змінили правила верифікації Starlink: що тепер потрібно для реєстрації

Користувачам Starlink доведеться врахувати нові вимоги під час верифікації терміналів. Крім цього, у сервісі з'явилися додаткові функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг " Дія ".

Згідно з оновленими правилами, під час подання заяви необхідно вказати KIT-номер і UTID або один із цих ідентифікаторів.

Для юридичних осіб послуга доступна на порталі "Дія". Подати повідомлення можуть компанії та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік. Крім KIT-номера та UTID, за наявності потрібно зазначити Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Громадяни та ФОПи можуть пройти верифікацію через ЦНАПи, а також у відділеннях "Укрпошти" та "Нової пошти". Для цього необхідно пред'явити термінал і надати його ідентифікаційні дані.

Які нові можливості з'явилися

Після оновлення юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал "Дія". Для громадян і ФОПів така можливість доступна через ЦНАПи.

Також бізнес отримав можливість замовити витяг із переліком усіх зареєстрованих терміналів Starlink.

Після перевірки інформації термінал внесуть до "білого списку", після чого він працюватиме без обмежень.