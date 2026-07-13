В Украине изменили правила верификации Starlink: что теперь нужно для регистрации

Пользователям Starlink придется учесть новые требования при верификации терминалов. Кроме того, в сервисе появились дополнительные функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис государственных услуг " Д ия ".

Согласно обновленным правилам, при подаче заявления необходимо указать KIT-номер и UTID или один из этих идентификаторов.

Для юридических лиц услуга доступна на портале "Дия". Предоставить сообщения могут компании и обособленные подразделения, зарегистрированные в Едином государственном реестре более года. Кроме KIT-номера и UTID, при наличии нужно указать Dish ID и номер аккаунта Starlink .

Граждане и ФЛП могут пройти верификацию через ЦНАПы, а также в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты". Для этого нужно предъявить терминал и предоставить его идентификационные данные.

Какие новые возможности появились

После обновления юридические лица могут удалять терминалы Starlink из реестра через портал "Дия". Для граждан и ФЛП такая возможность доступна через ЦНАПы.

Также бизнес получил возможность заказать выписку со списком всех зарегистрированных терминалов Starlink.

После проверки информации терминал будет внесен в "белый список", после чего он будет работать без ограничений.