В Україні змінили правила розміщення переселенців: деталі

Нагадаємо, ми писали, що в Україні розглядають додаткові механізми для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про створення інтерактивної карти доступного житла для пільгової оренди.

Також ми розповідали, як переселенці рятуються від війни у шелтерах. В Україні діють понад 1000 місць тимчасового проживання для переселенців, які приїхали з територій, де ведуться чи велися бойові дії.

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