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В Україні змінили правила розміщення переселенців: деталі

Фото: Розміщення переселенців у Запорізькій області (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд змінив правила розміщення переселенців у місцях тимчасового проживання. Тепер без документів можна буде проживати довший термін.

Також дозволено облаштовувати під місця тимчасового проживання нежитлові приміщення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до своєї постанови від 1 вересня 2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Зміни передбачають:

  • продовження до 1 січня 2025 року терміну для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами;
  • поселення ВПО без документів, що посвідчують особу, буде можливе на 60 днів, а не на 30, як раніше;
  • дозволено облаштувати нежитлових приміщень під місця тимчасового проживання МТП, наприклад, готелів та гуртожитків;
  • якщо місця тимчасового проживання були відремонтовані коштом міжнародних донорів, їх не можна буде виключити з переліку МТП – це дозволить не допустити безпідставне виселення переселенців.

Зазначається, що це рішення сприятиме захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні розглядають додаткові механізми для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про створення інтерактивної карти доступного житла для пільгової оренди.

Також ми розповідали, як переселенці рятуються від війни у шелтерах. В Україні діють понад 1000 місць тимчасового проживання для переселенців, які приїхали з територій, де ведуться чи велися бойові дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Внутрішньо переміщені особиЖитло для переселенцівМіністерство реінтеграції