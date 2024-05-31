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В Украине изменили правила размещения переселенцев: детали

Фото: Размещение переселенцев в Запорожской области (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство изменило правила размещения переселенцев в местах временного проживания. Теперь без документов можно будет проживать более длительный срок.

Также разрешено обустраивать под места временного проживания нежилые помещения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Кабинет Министров принял изменения в свое постановление от 1 сентября 2023 года № 930 "Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц".

Изменения предполагают:

  • продление до 1 января 2025 года срока приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями;
  • поселение ВПЛ без документов, удостоверяющих личность, будет возможно на 60 дней, а не на 30, как раньше;
  • разрешено обустраивать нежилые помещения под места временного проживания МВП, например, гостиниц и общежитий;
  • если места временного проживания были отремонтированы на средства международных доноров, их нельзя будет исключить из перечня МВП – это позволит не допустить безосновательного выселения переселенцев.

Это решение будет способствовать защите прав внутренне перемещенных лиц.

Напомним, мы писали, что в Украине рассматривают дополнительные механизмы для решения жилищного вопроса внутриперемещенных лиц (ВПЛ). В частности, речь идет о создании интерактивной карты доступного жилья для льготной аренды.

Также мы рассказывали, как переселенцы спасаются от войны в шелтерах. В Украине действуют более 1000 мест временного проживания для переселенцев, приехавших с территорий, где ведутся или велись боевые действия.

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Внутренне перемещенные лицаЖилье для переселенцевМинистерство реинтеграции