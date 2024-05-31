В Украине изменили правила размещения переселенцев: детали

Напомним, мы писали, что в Украине рассматривают дополнительные механизмы для решения жилищного вопроса внутриперемещенных лиц (ВПЛ). В частности, речь идет о создании интерактивной карты доступного жилья для льготной аренды.

Также мы рассказывали, как переселенцы спасаются от войны в шелтерах. В Украине действуют более 1000 мест временного проживания для переселенцев, приехавших с территорий, где ведутся или велись боевые действия.

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