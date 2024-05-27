Стало відомо, як в Україні планують вирішувати житлові проблеми вимушених переселенців

В Україні розглядають додаткові механізми для вирішення житлового питання внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про створення інтерактивної карти доступного житла для пільгової оренди, яку можуть оплачувати благодійні організації, зниження ставки іпотеки для ВПО під 3% річних, а також податкові пільги для власників приватного житла, яке зможуть винаймати ВПО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, у парламенті підготували і зареєстрували законопроєкт №11281 про створення інформаційної бази доступного житла. Йдеться передусім про запуск інтерактивної карти та проведення інвентаризації усіх об’єктів нерухомості усіх форм власності для подальшої передачі в пільгову оренду для розміщення переселенців.

"Цей законопроект підготувала Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На минулому тижні його вже зареєстрували у ВР. Він передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення внутрішньо переміщених осіб. За підсумками такої інвентаризації буде створено інтерактивну карту з відомостями про всі об’єкти для подання заявок на проживання від вимушених переселенців та приведення житла у належний для проживання стан", - повідомила Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що така база у вигляді інтерактивної карти дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.

Крім цього, уряд має вирішити податкову колізію щодо реєстрації договорів оренди, коли орендодавцем виступає приватний власник: має бути алгоритм, який дозволить розглядати можливість субсидованої оренди житла для ВПО.

Це вирішить питання виведення таких договорів оренди з тіні - переселенці з тимчасово окупованих територій орендують житло без будь-яких гарантій, фактично на доброму слові, оскільки його власник не готовий сплачувати вартість податкової частини і, відповідно, зареєструвати такий договір. Це своєю чергою означає неможливість держави побачити реальну кількість ВПО, яке орендує житло у приватному секторі і допомогти їм.

Враховуючи масштаб проблеми доступного житла для внутрішньо переміщених осіб, за словами голови профільного комітету, ще одним можливим рішенням може стати зниження відсоткової ставки по іпотеці з 7% до 3% річних.

Шуляк також підкреслила, що вирішення житлових потреб внутрішньо-переміщених осіб - обов’язкова складова нового житлового законодавства, над яким зараз працюють в уряді і парламенті. Рамковий законопроект - "Про основні засади житлової політики", планують зареєструвати протягом наступних двох місяців, а до кінця поточного року його очікують провести у першому читанні через сесійну залу.

"Можливо, наші органи місцевого самоврядування нарешті почнуть формувати соціальний фонд житла, муніципальний фонд житла, з допомогою якого можна було б розв’язувати проблему, хоча б частково, для внутрішньо-переміщених осіб, які потребують такого житла. Тому будемо обговорювати, щоб перед реєстрацією цього законопроєкту нічого не забути та врахувати всі нюанси", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, за умовами програми Ukraine Facility у 2024-2025 роках передбачено 200 млн євро на забезпечення житлом захисників України, які мають І та ІІ групи інвалідності. Також ці кошти підуть на забезпечення житлом членів сімей загиблих, а також захисників-ВПО.

Ще 450 млн євро мають надати для цих груп громадян у 2024-2027 роках.