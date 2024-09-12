В Україні змінили правила пересилання продуктів поштою: що заборонено

Згідно з постановою, у внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів.

Дотепер діяла норма, за якою не можна було пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів.

Крім того, Кабмін уточнив норми що інших заборон. Зокрема, не можна пересилати: