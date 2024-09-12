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В Україні змінили правила пересилання продуктів поштою: що заборонено

Фото: прострочені продукти не можна відсилати поштою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання. Основні зміни стосуються харчових продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 10 вересня 2024 р. № 1045.

Згідно з постановою, у внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

  • харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів.

Дотепер діяла норма, за якою не можна було пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів.

Крім того, Кабмін уточнив норми що інших заборон. Зокрема, не можна пересилати:

  • національну валюту (крім нумізматичної продукції Національного банку, інвестиційних монет України, монет, що використовуються для нумізматичних цілей, та їх колекцій), іноземну валюту,
  • алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, крім тих, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку відповідно до податкового законодавства України, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Це обумовлено рішенням НБУ.

Раніше НБУ виключив можливість отримання готівки підприємствами за розрахунками з громадянами за переказами коштів без відкриття рахунку.

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