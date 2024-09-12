В Україні змінили правила пересилання продуктів поштою: що заборонено

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання. Основні зміни стосуються харчових продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 10 вересня 2024 р. № 1045.
Згідно з постановою, у внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:
Дотепер діяла норма, за якою не можна було пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів.
Крім того, Кабмін уточнив норми що інших заборон. Зокрема, не можна пересилати:
Нагадаємо, "Укрпошта" з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Це обумовлено рішенням НБУ.
Раніше НБУ виключив можливість отримання готівки підприємствами за розрахунками з громадянами за переказами коштів без відкриття рахунку.