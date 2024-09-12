RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине изменили правила пересылки продуктов по почте: что запрещено

Фото: просроченные продукты нельзя отправлять по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и порядок изъятия вложений, запрещенных к пересылке. Основные изменения касаются пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 сентября 2024 г. №1045.

Согласно постановлению, во внутренних почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • пищевые продукты, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов .

До этого действовала норма, по которой нельзя было пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней .

Кроме того, Кабмин уточнил нормы других запретов. В частности, нельзя пересылать:

  • национальную валюту (кроме нумизматической продукции Национального банка, инвестиционных монет Украины, монет, используемых для нумизматических целей и их коллекций), иностранную валюту,
  • алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5 процента объемных единиц, кроме не подлежащих маркировке марками акцизного налога в соответствии с налоговым законодательством Украины, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца.

Напомним, "Укрпочта" с 30 августа прекратила принимать для пересылки отправку с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Это обусловлено решением НБУ.

Ранее НБУ исключил возможность обналичивания предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта