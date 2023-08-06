В Україні змінили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося

В Україні скасували обмеження, що стосувались практичного іспиту на отримання водійського посвідчення. Зокрема, скасовано обмеження щодо кількості спроб його складання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Тобто, з 1 серпня практичний іспит можна складати необмежену кількість разів.
За даними МВС, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку тепер кандидат має:
При цьому інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.
Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, - два роки.
В травні в інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що водійські посвідчення в Україні будуть отримати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.
В липні Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.
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