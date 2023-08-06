В Украине изменили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

В Украине отменили ограничения, касающиеся практического экзамена на получение водительского удостоверения. В частности, отменены ограничения по количеству попыток его прохождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
То есть, с 1 августа практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз.
По данным МВД, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке теперь у кандидата:
При этом интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.
Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического - два года.
В мае в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал, что водительские удостоверения в Украине будут получить по новой системе. Изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.
В июле Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.