В Україні змінили правила декретної відпустки: як оформити та коли піти у 2024 році

В Україні тривалість відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів. З них 70 днів до пологів та 56 днів після.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд.

Як оформлювали раніше

Якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, то з початком 30 тижня їй оформлювався медичний висновок про тимчасову непрацездатність за категорією "Вагітність та пологи". З цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

Лікарняний лист автоматично потрапляв до роботодавця.

Однак якщо ж жінка мала бажання продовжувати працювати, то вона могла це зробити. Але кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, що вона продовжувала працювати.

Також зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

Як буде зараз?

Уряд прийняв зміни, згідно з якими в Україні жінка після 30 тижня вагітності зможе визначити дату початку відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами. При бажанні, якщо розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно.

Якщо вона хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня то під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву. У відповідь лікар зазначає в ній дату, з якої має бути сформований МВТН.

У випадку, якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів.

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