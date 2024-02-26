В Украине изменили правила декретного отпуска: как оформить и когда уйти в 2024 году

В Украине продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней. Из них 70 дней до родов и 56 после.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство.

Как оформляли раньше

Если женщина наблюдалась у врача во время беременности, то с началом 30 недели ей оформлялось медицинское заключение о временной нетрудоспособности по категории "Беременность и роды". С этой даты женщина должна была уходить в декретный отпуск.

Больничное письмо автоматически попадало к работодателю.

Однако если же у женщины было желание продолжать работать, то она могла это сделать. Но количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.

Также уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.

Как будет сейчас?

Правительство приняло изменения, согласно которым в Украине женщина после 30 недели беременности сможет определить дату начала отпуска по беременности и родам. При желании, если начать отпуск с 30-й недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно.

Если она хочет продолжать работать и после 30-й недели, то во время первого визита к врачу после начала 30-й недели беременности подает заявление. В ответ врач отмечает в ней дату, из которой должен быть сформирован МВТН.

В случае, если роды случатся до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов.

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