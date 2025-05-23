В Україні змінили порядок обліку терористичних організацій

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Передбачено, що підставами для включення/виключення особи до переліку терористів є інформація про включення організації (групи) до переліку терористичних організацій (груп), яку подає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу.
Також внесено зміни до Порядку подання інформації Державній службі фінансового моніторингу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення належної перевірки клієнта.
Нагадаємо, в Україні діє базовий закон про протидію відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. Фінансові операції незалежно від суми вважаються підозрілими, якщо банк має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг є головним органом у системі протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Працює у складі системи органів виконавчої влади, підпорядковується Кабінету Міністрів України. Має спеціальний статус фінансової розвідки.
Основні функції Держфінмоніторингу:
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