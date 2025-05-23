В Украине изменили порядок учета террористических организаций

Предусмотрено, что основаниями для включения/исключения лица в перечень террористов является информация о включении организации (группы) в перечень террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.

Также внесены изменения в Порядок представления информации Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Исключены из перечня информации, которая вносится в реестр, расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента.