В Украине изменили порядок учета террористических организаций

Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Предусмотрено, что основаниями для включения/исключения лица в перечень террористов является информация о включении организации (группы) в перечень террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.
Также внесены изменения в Порядок представления информации Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Исключены из перечня информации, которая вносится в реестр, расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента.
Напомним, в Украине действует базовый закон о противодействии отмыванию средств/финансированию терроризма. Финансовые операции независимо от суммы считаются подозрительными, если банк имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма.
Госфинмониторинг является главным органом в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Работает в составе системы органов исполнительной власти, подчиняется Кабинету Министров Украины. Имеет специальный статус финансовой разведки.
Основные функции Госфинмониторинга:
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