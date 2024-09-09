В Україні змінили назви двох міністерств

Кабінет міністрів змінив назви двох міністерств. Це стосується Міністерства культури та Міністерства розвитку громад та територій
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 6 вересня 2024 року № 1028.
Зокрема, уряд перейменував:
Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. До цього він обіймав посаду заступника голови Офісу президента.
Крім того, Рада призначила Олексія Кулебу міністром розвитку громад і територій України, який до цього був заступником голови Офісу президента.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Потім Рада проголосувала за призначення нових міністрів.
Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".
Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. До цього він обіймав посаду заступника голови Офісу президента.
Крім того, Рада призначила Олексія Кулебу міністром розвитку громад і територій України, який до цього був заступником голови Офісу президента.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Потім Рада проголосувала за призначення нових міністрів.
Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".