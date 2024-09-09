В Україні змінили назви двох міністерств

Зокрема, уряд перейменував:

Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. До цього він обіймав посаду заступника голови Офісу президента.

Крім того, Рада призначила Олексія Кулебу міністром розвитку громад і територій України, який до цього був заступником голови Офісу президента.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Потім Рада проголосувала за призначення нових міністрів.

Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".