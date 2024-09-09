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В Украине изменили названия двух министерств

Фото: два министерства в Украине будут переименованы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сменил названия двух министерств. Это касается Министерства культуры и Министерства развития громад и территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 6 сентября 2024 года №1028 .

В частности, правительство переименовало:

  • Министерство культуры и информационной политики Украины на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;
  • Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на Министерство развития громад и территорий Украины.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. До этого он занимал должность замглавы Офиса президента.

Кроме того, Рада назначила Алексея Кулебу министром развития общин и территорий Украины, который до этого был заместителем главы Офиса президента.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Затем Рада проголосовала за назначение новых министров.

Подробнее об изменениях в правительстве читайте в материале РБК-Украина "Большая перезагрузка. Почему Зеленский решил обновить Кабмин, но оставил премьера Шмыгаля".

Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. До этого он занимал должность замглавы Офиса президента.

Кроме того, Рада назначила Алексея Кулебу министром развития общин и территорий Украины , который до этого был заместителем главы Офиса президента.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Затем Рада проголосовала за назначение новых министров.

Подробнее об изменениях в правительстве читайте в материале РБК-Украина " Большая перезагрузка. Почему Зеленский решил обновить Кабмин, но оставил премьера Шмыгаля ".

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