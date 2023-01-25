В Україні змінили механізм компенсації за працевлаштування переселенців

"Загалом ми маємо сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб, для яких питання пошуку нового робочого місця є надзвичайно актуальним", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, цього року збільшили в 1,5 рази фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх переселенців.

Зокрема, згідно з внесеними змінами, роботодавець отримує:

1) компенсацію витрат на оплату праці (але не більше двох розмірів мінімальної заробітної плати) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;

2) компенсацію витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається Кабінетом міністрів України в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Також встановлюється, що у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості, сума виплачених коштів повертається у повному обсязі.

"Єдине виключення з цього - коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості", - йдеться в повідомленні.