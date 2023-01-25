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В Украине изменили механизм компенсации за трудоустройство переселенцев

Фото: работодателям ухудшили условия компенсаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. В случае "досрочного" увольнения деньги нужно будет вернуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В общей сложности мы имеем семь миллионов внутренне перемещенных лиц, для которых вопрос поиска нового рабочего места чрезвычайно актуален", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в текущем году увеличили в 1,5 раза финансирование программ содействия трудоустройству внутренних переселенцев.

В частности, согласно внесенным изменениям, работодатель получает:

  • 1) компенсацию расходов на оплату труда (но не более двух размеров минимальной заработной платы) за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров продолжительностью не более шести календарных месяцев, при сохранении гарантий занятости такого лица в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в два раза;
  • 2) компенсацию расходов работодателя на переподготовку и повышение квалификации лиц из числа безработных ВПЛ, трудоустроенных сроком не менее чем на 12 календарных месяцев. Размер компенсации определяется Кабинетом Министров Украины в пределах стоимости обучения по переподготовке и повышению квалификации.

Также устанавливается, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме.

"Единственное исключение из этого – когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению территориального центра занятости до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Только 89,8 тысячи граждан получают помощь.

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Министерство экономики