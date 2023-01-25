В Украине изменили механизм компенсации за трудоустройство переселенцев

Кабинет министров внес изменения в программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. В случае "досрочного" увольнения деньги нужно будет вернуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"В общей сложности мы имеем семь миллионов внутренне перемещенных лиц, для которых вопрос поиска нового рабочего места чрезвычайно актуален", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, в текущем году увеличили в 1,5 раза финансирование программ содействия трудоустройству внутренних переселенцев.
В частности, согласно внесенным изменениям, работодатель получает:
Также устанавливается, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме.
"Единственное исключение из этого – когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению территориального центра занятости до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Только 89,8 тысячи граждан получают помощь.
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