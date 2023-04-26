В Україні зменшується виробництво молокопродуктів та збільшується імпорт: у чому причина

Так, середня закупівельна ціна молока для переробних підприємств наразі становить близько 36 центів за літр. Це майже дорівнює середньоєвропейським цінам. Водночас ціна переробленого молока на полицях супермаркетів в Україні значно нижче, ніж в ЄС.

"Європейські спотові ціни на молоко наразі наблизились до 30 євроцентів за літр. У нас вартість молока на 20% дорожче — 36 євроцентів. Загальна тенденція така, що ціни повинні зараз знижуватися, адже надої у цей період збільшуються і населення пропонує більше молока, та ціни досі тримаються на рівні грудня. А деякі виробники говорять навіть про підвищення закупівельних цін на молоко. У цій ситуації підприємства змушені зменшувати переробку молока", - пояснив власник компанії "Юрія" (бренд "Волошкове поле") Андрій Табалов.

Керівник проектів Асоціації виробників молока (АВМ) Олена Жупинас відзначає, що падіння експорту та зростання імпорту готових молокопродуктів в Україні – небезпечна тенденція, яка позначиться і на виробниках молока.

"Якщо експорт молокопродуктів в кінці березня і на початку квітня знизився, то імпорт навпаки — виріс до довоєнних показників. Ситуація на ринку нестандартна і загрозлива і для виробників молока. Якщо цього експорту не буде, це відразу позначиться на цінах на сировину", - прогнозує експерт.

Водночас, за інформацією АВМ, виробники молока вже почали знижувати ціну реалізації. Зокрема, на 10 копійок подешевшало молоко високої якості "Екстра".

В Асоціації виробників молока вважають, що уряд має пригальмувати імпорт готової молочної продукції та посприяти експорту.