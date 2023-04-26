В Украине уменьшается производство молокопродуктов и увеличивается импорт: в чем причина

Так, средняя закупочная цена молока для перерабатывающих предприятий составляет около 36 центов за литр. Это почти равно среднеевропейским ценам. В то же время, цена переработанного молока на полках супермаркетов в Украине значительно ниже, чем в ЕС.

Европейские спотовые цены на молоко сейчас приблизились к 30 евроцентам за литр. У нас стоимость молока на 20% дороже - 36 евроцентов. Общая тенденция такова, что цены должны сейчас снижаться, ведь надои в этот период увеличиваются и население предлагает больше молока, и цены до сих пор держатся на уровне декабря. Некоторые производители говорят даже о повышении закупочных цен на молоко. В этой ситуации предприятия вынуждены уменьшать переработку молока", - объяснил владелец компании "Юрия" (бренд "Волошковое поле") Андрей Табалов.

Руководитель проектов Ассоциации производителей молока (АВМ) Елена Жупинас отмечает, что падение экспорта и рост импорта готовых молокопродуктов в Украину - опасная тенденция, которая скажется и на производителях молока.

"Если экспорт молокопродуктов в конце марта и начале апреля снизился, то импорт наоборот - вырос до довоенных показателей. Ситуация на рынке нестандартная и угрожающая и для производителей молока. Если этого экспорта не будет, это сразу скажется на ценах на сырье", - прогнозирует эксперт.

В то же время, по информации АВМ, производители молока уже начали снижать цену реализации. В частности, на 10 копеек подешевело молоко высокого качества "Экстра".

В Ассоциации производителей молока считают, что правительство должно притормозить импорт готовой молочной продукции и содействовать экспорту.