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В Україні зменшили розмір виплат безробітним

Фото: безробітним зменшили виплати з 1 січня 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр зайнятості (КМЦЗ).

Зменшення передбачено змінами до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", ухваленими Радою у вересні 2022 року.

Крім того, тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) - 360 календарних днів. Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень. Він застосовується для людей, які мали стаж менше семі місяців протягом останнього року.

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Нагадаємо, станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстрована 191 тисяча безробітних. Це історичний мінімум

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Мінімальна зарплатаработа в Украине