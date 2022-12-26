Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: в чому причини

Станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. За останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram .

"Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було", - написав він.

https://t.me/yzheleznyak/

Як зазначив депутат, "не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою".

Железняк зазначив три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття: