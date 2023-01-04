RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине урезали размер пособий безработным

Фото: безработным уменьшили выплаты с 1 января 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен – размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр занятости (КГЦЗ).

Уменьшение предусмотрено изменениями в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", принятыми Радой в сентябре 2022 года.

Кроме того, продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) - 360 календарных дней. Пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного.

Размер минимального пособия по безработице уменьшен с 1800 до 1000 гривен. Он применяется для людей со стажем менее семи месяцев в течение последнего года.

.

Напомним, по состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрирована 191 тысяча безработных . Это исторический минимум

Читайте РБК-Украина в Google News
Минимальная зарплатаработа в Украине