В Украине урезали размер пособий безработным

Уменьшение предусмотрено изменениями в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", принятыми Радой в сентябре 2022 года.

Кроме того, продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) - 360 календарных дней. Пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного.

Размер минимального пособия по безработице уменьшен с 1800 до 1000 гривен. Он применяется для людей со стажем менее семи месяцев в течение последнего года.

.