В Україні зменшили призовний вік. Чого очікувати тим, хто досяг 25 років

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію продовжать.

Також в Україні зменшили призовний вік з 27 до 25 років. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Нещодавно парламент в цілому ухвалив закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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