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В Украине уменьшили призывной возраст. Чего ждать тем, кто достиг 25 лет

Фото: Генштаб объяснил, что делать украинцам, достигшим 25-летнего возраста (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Призывной возраст в Украине уменьшили с 27 до 25 лет. ТЦК будут вызывать украинцев, достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как объясняется, граждане, достигшие 25-летнего возраста, подлежат снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

После вступления в силу закона об уменьшении призывного возраста территориальные центры комплектования будут вызывать граждан для уточнения учетных данных. Указанной категории военнообязанных нужно будет пройти медицинский осмотр, после чего будут оформлены соответствующие военно-учетные документы.

 

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят.

Также в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Недавно парламент в целом принял закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - узнайте в материале РБК-Украина.

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ТЦКГенштаб ВСУМобилизация в Украине