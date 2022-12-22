В Україні за "злив" даних про переміщення ЗСУ відкрили 200 справ
В Україні було розпочато близько двохсот кримінальних проваджень за незаконне розповсюдження інформації про переміщення військових ЗСУ, їх місць розташування та даних про зброю під час воєнного стану.
Про це заявив начальник Департаменту кримінально-правової політики Офісу генерального прокурора Олексій Бонюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Під час експертного обговорення на тему: "Кримінальна відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті до і після початку повномасштабного вторгнення" він зазначив, що приблизно третина обвинувальних актів у цих справах вже була направлена до суду.
"Зараз у нас за ст. 114-2 ККУ зареєстровано вже близько двохсот кримінальних проваджень і третину направлено до суду", - сказав він.
Йдеться про кримінальні справи за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ. Ці дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 12 років.
Раніше повідомлялося, що у Слов'янську затримали шкільного вчителя, який здавав російським окупантам місця дислокації бійців ЗСУ.
Нагадаємо, перед цим в Одесі викрили ворожого агента, який знімав позиції ЗСУ на прихований відеореєстратор.
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