В Україні здорожчало оформлення паспортів: скільки тепер коштують послуги

Після оновлення цін, тариф на пакет сервісних послуг “Стандарт” становитиме:

оформлення громадянам України паспортних документів - 650 гривень;

оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 гривень;

обмін посвідчення водія - 950 гривень;

обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 гривень.

проставлення апостиля - 650 гривень.

Зауважимо, що фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі.

"Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг - напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Фейсбук чи Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 044 597-87-77", - нагадали в Паспортному сервісі.