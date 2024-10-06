В Україні здорожчало оформлення паспортів: скільки тепер коштують послуги

Від завтра, 7 жовтня, змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру на території України. Це стосуватиметься п'яти документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Паспортний сервіс.
Після оновлення цін, тариф на пакет сервісних послуг “Стандарт” становитиме:
Зауважимо, що фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі.
"Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг - напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Фейсбук чи Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 044 597-87-77", - нагадали в Паспортному сервісі.
Нагадаємо, що в Україні закордонний паспорт для дитини можна оформити без особистої присутності.
Водночас нагадуємо, що Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних.
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