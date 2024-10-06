В Украине подорожало оформление паспортов: сколько теперь стоят услуги

Напомним, что в Украине загранпаспорт для ребенка можно оформить без личного присутствия.

В то же время напоминаем, что Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных.

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