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В Україні здорожчало оформлення паспортів: скільки тепер коштують послуги

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 17:39
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В Україні здорожчало оформлення паспортів: скільки тепер коштують послуги Фото: в Україні здорожчало оформлення паспортів (bank.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Від завтра, 7 жовтня, змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру на території України. Це стосуватиметься п'яти документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Паспортний сервіс.

Після оновлення цін, тариф на пакет сервісних послуг “Стандарт” становитиме:

  • оформлення громадянам України паспортних документів - 650 гривень;
  • оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 гривень;
  • обмін посвідчення водія - 950 гривень;
  • обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 гривень.
  • проставлення апостиля - 650 гривень.

Зауважимо, що фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі.

"Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг - напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Фейсбук чи Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 044 597-87-77", - нагадали в Паспортному сервісі.

Нагадаємо, що в Україні закордонний паспорт для дитини можна оформити без особистої присутності.

Водночас нагадуємо, що Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних.

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Паспорт України
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