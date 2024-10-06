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В Украине подорожало оформление паспортов: сколько теперь стоят услуги

Украина, Воскресенье 06 октября 2024 17:39
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В Украине подорожало оформление паспортов: сколько теперь стоят услуги Фото: в Украине подорожало оформление паспортов (bank.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

С завтрашнего дня, 7 октября, меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера на территории Украины. Это будет касаться пяти документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Паспортный сервис.

После обновления цен тариф на пакет сервисных услуг “Стандарт” будет составлять:

  • оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 гривен;
  • оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 гривен;
  • обмен удостоверения водителя - 950 гривен;
  • обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 гривен.
  • проставление апостиля - 650 гривен.

Заметим, что специалисты Центров обслуживания граждан Паспортный сервис предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме.

"Если у вас есть вопросы по сервисным услугам - напишите в частные сообщения на официальных страницах в Фейсбук или Инстаграм или позвоните в контактный центр по номеру +38 044 597-87-77", - сообщили в Паспортном сервисе.

Напомним, что в Украине загранпаспорт для ребенка можно оформить без личного присутствия.

В то же время напоминаем, что Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных.

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