В Украине подорожало оформление паспортов: сколько теперь стоят услуги

С завтрашнего дня, 7 октября, меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера на территории Украины. Это будет касаться пяти документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Паспортный сервис .

"Если у вас есть вопросы по сервисным услугам - напишите в частные сообщения на официальных страницах в Фейсбук или Инстаграм или позвоните в контактный центр по номеру +38 044 597-87-77", - сообщили в Паспортном сервисе.

Заметим, что специалисты Центров обслуживания граждан Паспортный сервис предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме.

После обновления цен тариф на пакет сервисных услуг “Стандарт” будет составлять:

Напомним, что в Украине загранпаспорт для ребенка можно оформить без личного присутствия.

В то же время напоминаем, что Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных.

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