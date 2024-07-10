В Україні збільшили кількість радарів TruCAM на дорогах: список локацій контролю швидкості

"Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в прес-службі.