В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

"В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации, поскольку якобы большая эффективность в контроле скорости движения достигается только в сочетании методов измерения.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:

добавлено 17 новых участков,

внесены изменения в 3 участка,

удален из перечня 1 участок,

приостановлена работа на 54 участках.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском - используются на отдельных участках автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе.