В Украине увеличили число радаров TruCAM на дорогах: список локаций контроля скорости

В Украине изменили список участков дорог, на которых измеряют скорость движения. Полицейские получили дополнительные приборы TruCAM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
"В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации, поскольку якобы большая эффективность в контроле скорости движения достигается только в сочетании методов измерения.
С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:
добавлено 17 новых участков,
внесены изменения в 3 участка,
удален из перечня 1 участок,
приостановлена работа на 54 участках.
В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском - используются на отдельных участках автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе.
Напомним, за нарушение скоростного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа :
превышение более чем на 20 км/ч – 340 грн.;
превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.