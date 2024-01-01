В Україні сьогодні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР: адреси

Фото: в Україні сьогодні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР (Getty Images)

З 1 січня на українських дорогах додатково запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом у країні працюватимуть 265 камер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР на дорогах України з 1 січня. 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше",- повідомив Білошицький. Бориспіль Запрацюють вперше 2 комплекси: вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова:

вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька. Кривий Ріг Запрацюють вперше 2 комплекси: просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна;

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності. Миколаїв Запрацюють вперше 6 комплексів: просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий;

просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський;

вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе;

просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова;

просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька;

просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна. Відновлюють роботу 5 комплексів: просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська;

просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе;

просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе;

просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна;

просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії. Миколаївська область Відновлюється робота 1 комплексу: на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове. Полтава Запрацює вперше 1 комплекс: вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко. Відновлюється робота 1 комплексу: вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних. Полтавська область Відновлюється робота 1 комплексу: на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава. Чернігів Запрацюють вперше 5 комплексів: вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична;

вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги;

просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників;

вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська;

вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна. Чернігівська область Відновлюється робота 1 комплексу: на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ. Вінницька область Запрацює вперше 1 комплекс: на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське. Відновлюється робота 2 комплексів: на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця. Волинська область Запрацює вперше 1 комплекс: на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна. Житомирська область Запрацюють вперше 2 комплекси: на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів;

на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ. Закарпатська область Запрацює вперше 1 комплекс: на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород. Івано-Франківська область Запрацюють вперше 4 комплекси: на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького;

на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ;

на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія;

на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло. Київ Відновлюється робота 1 комплексу: просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна. Київська область Запрацюють вперше 2 комплекси: на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів. Відновлюється робота 3 комплексів: на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка;

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка. Львів Відновлюється робота 1 комплексу: вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли. Львівська область Запускається вперше 1 комплекс: на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці. Відновлюється робота 3 комплексів: на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди;

на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк;

на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк. Одеська область Запускаються вперше 3 комплекси: на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші;

на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка;

на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса. Загальна кількість комплексів фіксації в Україні від 1 січня 2024 року - 265. Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год - 340 грн;

більш ніж на 50 км/год - 1700 грн.