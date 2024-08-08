В Україні збільшать кількість мобільних аптек: де можна отримати ліки

Мобільні аптеки обслуговують віддалені населені пункти та території, де ведуться активні бойові дії. Вони дають можливість місцевим мешканцям отримати необхідні медикаменти.

"Важливо, що в мобільних аптеках люди можуть отримати ліки, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки", вартість за які повністю або частково покриває держава", - зазначив Сергій Дубров.

У січні 2024 року перша мобільна аптека почала роботу в Харківській області. На сьогодні пересувні аптечні пункти працюють у 8 регіонах: Харківській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській та Рівненській областях.

"Крім цього, МОЗ розв'язує питання доступності ліків спільно з партнерами на різних рівнях. Так успішно працює проект "Укрпошта. Аптека", який реалізовуємо з Національним поштовим оператором. Завдяки ініціативі українці можуть отримувати ліки поштою, попередньо замовивши їх через контакт-центр", - повідомив він.

Фото: Мобільні аптеки працюють у 8 областях (rv.gov.ua)

"Укрпошта. Аптека" працює у 6 регіонах: на Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині та Сумщині.

"Працюємо над масштабуванням кількості маршрутів та областей, де працюватимуть мобільні аптеки. Незабаром регіонів, де курсують мобільні аптеки, побільшає", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я.