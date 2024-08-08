RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине увеличат количество мобильных аптек: где можно получить лекарства

Фото: Передвижной аптечный пункт (rv.gov.ua)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Украинцы в отдаленных населенных пунктах и территориях, где ведутся активные боевые действия, могут получить лекарства в мобильных аптеках. Передвижные аптечные пункты уже действуют в восьми регионах.

В скором времени мобильные аптеки появятся в других областях, рассказал в интервью РБК-Украина первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Мобильные аптеки обслуживают отдаленные населенные пункты и территории, где ведутся активные боевые действия. Они дают возможность местным жителям получить необходимые медикаменты.

"Важно, что в мобильных аптеках люди могут получить лекарства, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства", стоимость за которые полностью или частично покрывает государство", - отметил Сергей Дубров.

В январе 2024 года первая мобильная аптека начала работу в Харьковской области. На сегодняшний день передвижные аптечные пункты работают в 8 регионах: Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской и Ровенской областях.

"Кроме этого, Минздрав решает вопросы доступности лекарств совместно с партнерами на разных уровнях. Так успешно работает проект "Укрпошта. Аптека", который реализуем с Национальным почтовым оператором. Благодаря инициативе украинцы могут получать лекарства по почте, предварительно заказав их через контакт-центр", - сообщил он.

Фото: Мобильные аптеки работают в 8 областях (rv.gov.ua)

"Укрпошта. Аптека" работает в 6 регионах: Донецкой, Запорожье, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской.

"Работаем над масштабированием количества маршрутов и областей, где будут работать мобильные аптеки. Вскоре регионов, где курсируют мобильные аптеки, станет больше", - отметил первый замминистра здравоохранения.

Напомним, мы писали о том, как работают мобильные аптеки и куда они приезжают.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ назвали регионы Украины, где больше проблем с медициной из-за войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптекиМинистерство здравоохранения Украины