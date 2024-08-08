В Украине увеличат количество мобильных аптек: где можно получить лекарства

Мобильные аптеки обслуживают отдаленные населенные пункты и территории, где ведутся активные боевые действия. Они дают возможность местным жителям получить необходимые медикаменты.

"Важно, что в мобильных аптеках люди могут получить лекарства, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства", стоимость за которые полностью или частично покрывает государство", - отметил Сергей Дубров.

В январе 2024 года первая мобильная аптека начала работу в Харьковской области. На сегодняшний день передвижные аптечные пункты работают в 8 регионах: Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской и Ровенской областях.

"Кроме этого, Минздрав решает вопросы доступности лекарств совместно с партнерами на разных уровнях. Так успешно работает проект "Укрпошта. Аптека", который реализуем с Национальным почтовым оператором. Благодаря инициативе украинцы могут получать лекарства по почте, предварительно заказав их через контакт-центр", - сообщил он.

Фото: Мобильные аптеки работают в 8 областях (rv.gov.ua)

"Укрпошта. Аптека" работает в 6 регионах: Донецкой, Запорожье, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской.

"Работаем над масштабированием количества маршрутов и областей, где будут работать мобильные аптеки. Вскоре регионов, где курсируют мобильные аптеки, станет больше", - отметил первый замминистра здравоохранения.