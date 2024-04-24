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В Україні збільшать чисельність прикордонників

Фото: Рада збільшила кількість прикордонників на 15 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, урядовий законопроект №11091 підтримали 327 депутатів.

Згідно з законом, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців.

Проект уряду

Кабінет міністрів подав законопроект у березні. Як заявив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, він пов'язаний з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

За його словами, також збільшення пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами і засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

 

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про плани збільшити кількість прикордонних військ. "Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ - і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", - сказав він.

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