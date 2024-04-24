В Украине увеличат количество пограничников

Верховная рада приняла закон об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, правительственный законопроект №11091 поддержали 327 депутатов.
Согласно закону, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих.
Кабинет министров подал законопроект в марте. Как заявил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, он связан с крайней необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах.
По его словам, также увеличение связано с адекватным реагированием имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о планах увеличить количество пограничных войск. "Будем увеличивать численность пограничных войск - и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", - сказал он.