UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії у пікові години, - ДТЕК

Фото: поки що дефіцит електроенергії в Україні зберігається (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Дефіцит електроенергії в Україні досягає 5 ГВт у ранкові і вечірні пікові години споживання, що становить половину довоєнної генерації електроенергії у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, багато хто думає, що навесні дефіцит електроенергії зменшиться, але це поки що неможливо.

"Покрити дефіцит можна шляхом ремонтів пошкоджених енергооб'єктів і мереж, імпорту електроенергії та звільнення наших електростанцій на окупованих територіях", - підкреслює Сахарук.

Щоб забезпечити необхідні обсяги імпорту, потрібно майже втричі - до 3 ГВт - збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту.

"Це надасть можливість заживити насамперед промислових споживачів, а вивільнена енергія потрапить до людей. Наприклад, 500 кВт-год - це електроенергія для майже 2,5 млн людей. Тобто імпорт критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди матимуть більші ліміти електроенергії", - пояснив директор ДТЕК.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що аварійні відключення введено в десяти областях - в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми.

Нагадаємо, ми писали про те, що в "Укренерго" розповіли про наслідки масованого обстрілу ворога 26 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК