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В Україні збанкрутував ще один банк

Фото: банк "Форвард" визнаний неплатоспроможним (Bank.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 7 лютого 2023 року ухвалив рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних. За виключенням двох дочірніх російських банків, це лише третій банк, який збанкрутував з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України.

За даними прес-служби, рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

"А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "Банк Форвард" капіталізації", - повідомили в НБУ.

Кожен вкладник АТ "Банк Форвард” отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,536 млрд грн.

З квітня 2022 року в Україні запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовані персональні санкції.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 році в Україні було 67 працюючих банків. У 2022 році було закрито чотири банки - одразу після 24 лютого Промінвестбанк та Сбербанк, які належали російським держбанкам, у червні - Мегабанк, у серпні - Банк Січ.

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